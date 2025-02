VILJANDI SPAAHOTELL Oleg Grossi kindel sõna: "See projekt õnnestub nüüd kindlasti"

"See projekt õnnestub nüüd kindlasti," sekkus suurettevõtja Oleg Viljandi spaahotelli ehituslepingu sõlmimise järel Viljandi vallavanema Alar Karu sõnavõttu, kui too rääkis spaahotelli valmimisest viljandlasele kohaselt tingivas kõneviisis, avaldades lootust, et ehk nüüd saab see unistus teoks.