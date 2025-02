"No mis see olla võiks?" päris Viljandi linnaraamatukogu direktor Reet Lubi emotikonirea kohta, mille moodustasid veidi kahtlase ilmega kollane nägu ja kroon. Et näo kõrval viitasid nimetissõrm ja pöial millelegi väga pisikesele, võis vastuseks olla vaid "Väike prints".