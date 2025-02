"Kutseõppes on viimased neli-viis aastat läinud suurejooneliselt, sest põhikoolist on tulnud suured aastakäigud," ütles Viljandi kutseõppekeskuse direktor Tarmo Loodus. "Aga kui küsida, kuidas läheb kolme aasta pärast, oleks ilmselt vastus, et nutt on suul." Ta selgitas, et siis hakkab õpilaste arv kindlasti kahanema ning sinna pole midagi parata. Lisaks pole teada, mida kutseharidusreform kaasa toob ning kuidas noored hakkavad valima kutsekooli ja gümnaasiumi vahel.