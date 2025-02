Kesklinna kooli spordihoonest saab nädalavahetuseks batuudimaa

Mulgimadina meeskonna liige Rita Türk rääkis, et ettevõttel on 14 batuuti ja atraktsiooni, aga talvel on neist kasutuses vaid väike osa. "Nii tekkiski mõte ühel nädalavahetusel proovida, kui väga Viljandimaa lapsed talvel batuudirõõmu igatsevad," rääkis Türk. Eraldi tõuke andis uute batuutide kohale jõudmine: nüüd saavad lapsed neid kohe katsetada ega pea suveni ootama.

Sellist batuudirallit, kus kogu spordisaal atraktsioone täis on, korraldab Mulgimadin esimest korda. Nagu Türk rääkis, ei olnud sugugi lihtne leida Viljandis rentimiseks suurt spordisaali, mis kaks päeva järjest vaba oleks, sest üldjuhul on nädalavahetustel spordisaalides võistlused või on need muuks ürituseks juba üürile antud.