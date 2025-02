JUHTKIRI Kolm kultuurset juhti

Asjalood on nüüd niimoodi, et lausa kolm Viljandi kultuuriasutust otsivad endale uut juhti. Kõigepealt on ametist lahkumas Ugala teatri juht Garmen Tabor. Seejärel muudetakse Viljandi muuseum sihtasutuseks ja praegune direktor Jaak Pihlak sel kohal ei jätka. Augustist vajab uut direktorit Viljandi kultuuriakadeemia.