Lapsi on viimasel ajal järjekorda jäänud üksnes siis, kui pere ei ole saanud kohta enda soovitud lasteaias ja on otsustatud jääda seda õiget ootama.

See, et sõimekohtadega pole enam muret olnud, on väga suur võit nii linnale kui vanematele. Usun, et ükski vanem ei taha aina käia linnavalitsuses palvega "Lubage mul tööle minna!" ja ükski linnavalitsuse töötaja ei taha saata vanematele sõnumeid stiilis "Aitäh avalduse eest, olete järjekorras".