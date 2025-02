Kultuurkapitali galalt jõudis Viljandimaale üks peapreemia ja kaks aastapreemiat

Paari aasta eest parandusfestivalina alguse saanud ning tänavu Viljandi ja Tartu 2024 kultuuripealinnaks olemise toel oluliselt suuremaks pärandusfestivaliks kerkinud ettevõtmine pälvis Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali peapreemia. See määrati kolmele festivali eestvedajale Ave Matsinile, Evelin Lagle-Nõmmele ja Lembe Lahtmaale.

"Ma olen kindel, et pärand on kultuuri tuum," ütles Ave Matsin Estonia lava tunnustust vastu võttes. "Rõõm, et festival andis nii korraldajatele kui osalejatele võimaluse sellele tuumale lähemale minna."