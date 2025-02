TEATRIARVUSTUS Elumängu viimased partiid

"Džinnimäng" on otsekohene mõistulugu, milles tekstist olulisem on see, mis jääb ütlemata. Näidend on võitnud maineka Pulitzeri preemia, ometi on kogu selle sisu kohalejõudmise raskus näitlejate kanda ning võtmeks see, kas kahe osatäitja vaheline keemiline protsess käivitub. Luule Komissarovi ja Andres Tabuni näitlejatöö on hämmastavalt loomulik ning samas suurepäraselt läbi mõeldud. Võiks suisa arvata, et näidend on kirjutatud spetsiaalselt neile.