VIDEO Maamõõtja sammuga palli poole, sest joosta ei tohi

"Mina mõtlesin, et olete koolilapsed, ja olin valmis teid juba ära saatma," ütles kõnnijalgpallurite eestvedaja Lea Lükk naerma puhkedes. Ta toonitas, et tõepoolest on see siin temavanuste pärusmaa ja tulgu me aga heaga 30 aasta pärast uuesti proovima. "See on ikka 60 pluss vanuses inimestele. Ja meil on ka 70-aastasi."