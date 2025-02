Sel õppeaastal pole Viljandis sõimekohtade puudust olnud

"Praegu meil sõimekohtadest puudust ei ole ja tõenäoliselt seda ka sel õppeaastal ei teki," lausus abilinnapea Are Tints. "See on hetkeseis, mis on iganädalaselt muutuv, ja me ei saa öelda, et meil on sõimekohti üle, aga selle õppeaasta lõpuni saame hakkama. See on tõesti teema, millega linnavalitsus saab praegu rahulikumalt toimetada ega pea tuld kustutama."