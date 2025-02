Samal ajal kui tuhanded inimesed lähevad Viiratsisse jaanitulele, saab Viljandi jaanitulel mõnusalt ja intiimselt aega veeta Hype The Funki muusika saatel.

Liba-Sakala kujutab taas ette, mis kõik käesoleval aastal veel juhtub. Toimetus palub vabandust, et ennustus ei ilmunud varem. Me pidime ära ootama USA valitud presidendi ametisse astumise, et kõik planeeritavad sündmused saaksid ka meie liitlase heakskiidu.