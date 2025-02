Viljandimaal murdsid hundid koduhoovis keset päeva koera

Peremees Kaupo Feldmann rääkis Sakalale, et laupäeva hommikul kella 10.30 paiku läks abikaasa koos koeraga lauta. "Tavaliselt läheb koer naisega kaasa ja lauda taha häda tegema. Koer kadus lauda taha ja abikaasa läks lauta. Mõne aja pärast tuli naine tagasi ja hakkas hiljem mõtlema, et huvitav, kuhu koer on jäänud. Ta ei tulnud koos perenaisega majja tagasi," meenutas Feldmann verist hommikut.