Valitsus jättis maismaa tuuleparkide planeeringud omavalitsustele menetleda. Nüüd on kõiksugused valveprotestijad üles tõusnud ja peavad koosolekuid, ka Viljandimaal. Kas nende niinimetatud sariprotesteerijate puhul on teie hinnangul märgata, et tegemist on Kremli käsilastega, kes sihilikult ja meelega lõhestavad Eesti ühiskonda ja takistavad energiajulgeoleku kindlustamist?

Kuna tuulikud põhjustavad ebameeldivaid tundeid just kohalikul tasandil, ei saa omavalitsusi kuidagi eirata. Aga kohalikes omavalitsustes on lihtne ka hirme ja valet levitada, kuigi üleriiklikus vaates inimesed enamasti mõistavad, et rohkem ja puhtamat elektrit toota on õige. Kremli käsilased on tuulikutega võitlejad kindlasti ja on sama palju kui kõik, kes külvavad kahtlusi ja hirme mõistuspärase elukorralduse vastu, vastandudes kõigele.