NÄDALA KÜSIMUS Mida rahvaalgatustega õieti tegema peaks?

​Nende ridade kirjutamise hetkeks on petitsioonile oma allkirja andnud 759 inimest.​ Et see Viljandi linnavolikogu ette jõuaks, on vaja vähemalt ühe protsendi ehk 135 valimisõigusega viljandlase allkirja. Kui palju seal praegu hääleõiguslikke allkirju on, pole teada.