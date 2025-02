NÄDALA REEGEL ... sai väänatud Mulgi vallas, kus aukodanikke rohkem, kui ette nähtud

Kuigi kevad näitab esimesi arglikke märke – põõsastes on mõned tihasepreilid sitsikleite otsimas ja vahepeal on paariks minutiks päikest näha –, on jaanuar üldiselt olnud veel trööstitum kui tavaliselt. Isegi seda muinasjutulist lund pole olnud, mida eelmisel aastal nautida võisime. Tõsi, see tähendab, et viljandimaalased on vähemalt elektriühendust nautida saanud, asi seegi.