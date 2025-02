Sünkroniseerimise juht: peame Mordori naabritena olema valmis igaks stsenaariumiks

Eleringi sünkroniseerimise juht, endine kaitsepolitseinik Hannes Kont ütleb, et ainuüksi sünkroniseerimise tõttu ei lähe elekter Eestis järgmisel nädalavahetusel ära. "Sagedusala vahetus, eralduskatse ja ühendamine Mandri-Euroopaga ei ole miski, mis nõuaks elanikkonnakaitse või politsei kõrgendatud valmisolekut. Sünkroniseerimise ja ka kogu järgneva perioodi teeb keeruliseks see, et Läänemerel on toimunud asjad, mis ilmselgelt näitavad, et meie naaberriik ei ole heade kavatsustega," rõhutab ta. Samas selgub, et edaspidi on Baltikum ainult ühte liini pidi Mandi-Euroopa sagedusalaga ühendatud, mis tähendab, et Suwałki koridor omandab veelgi suurema tähtsuse.