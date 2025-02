Väljamõeldised, hirm ja solvangud

Mida kõike pole sotsiaalmeediast võimalik lugeda või vaadata. Ufod, toasuurused rotid, järjekordne ülinakkav viirus, mis on tapnud paar riigitäit inimesi, seda küll hästi kaugel. Lolle näiteid võibki tooma jääda, sest sotsiaalmeedias on väga paljude inimeste ainus eesmärk saada tähelepanu. Kui nad on seejuures piisavalt targad ja kavalad, suudavad nad tähelepanu ka rahaks muuta. Suurel hulgal juhtudel väljamõeldise netti paiskamine siiski mingit rahalist kasu ei too, aga see hakkab seal looma ja lehvitama.