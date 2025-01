"Ikka on hea tunne, kui märgatakse ja tunnustatakse. Eks olen seal kandidaatide seas olnud varem ka," lausus Pastak, kes oli just enne Sakala kõnet saatnud koolist ellu järjekordse mesinike lennu. "Mesinikel on ütlus, et sülem peab ellu jääma. Samamoodi on eesti rahvaga. Meid on nii vähe, et üksteise kritiseerimise ja tülitsemise asemel peaksime rohkem kokku hoidma, eriti praegusel raskel ajal," rääkis Pastak, andes mõista, mis tal on tunnustusest veelgi enam mõttes.