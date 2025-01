Suuri tunnustusi jagus Viljandi valla mitmesse otsa

Aukodaniku tiitlile, mis oma sisult on valla elutöö preemia, kandideeris kaks inimest, Anu Roht ja Mustla tunnustatud kiviraidur Kalev Pehme. Volikogu häältega sai tiitli Anu Roht.

"Kui me ütleks, et Anu Roht ning tema elutöö ja tegevused ei ole meie valla kodaniku eeskuju, siis oleks seda tiitlit üleüldse raske kellelegi anda," ärgitas vallavanem Alar Karu poliitikuid andma häält just endisele Kärstna koolijuhile.