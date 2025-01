Eesti keele instituudi juhtivkeelekorraldaja Peeter Päll ütles Sakalale, et sellist otsustajat, kes ütleks, kumba nime peab Eestis kasutama – kas Mehhiko laht või Ameerika laht –, meil ei ole.

Nimede õigekiri nagu õigekirjaküsimused ning muud keelelised normingud ja soovitused üldiselt on tema selgitusel emakeele seltsi keeletoimkonna otsustada ja oma roll õigekeelsussõnaraamatu väljaandjana on ka eesti keele instituudil. Kumbki ei otsusta aga nimevaliku küsimusi, vaid ennekõike, mismoodi mingit nime kirjutada või käänata. Keeletoimkonna juurde on nõuandjana moodustatud ka eri huvigruppe esindav välisnimede töörühm.