Mulgi vald tuli lasteaiadirektorite palgatõusu soovile sammukese vastu

Mulgi vallavanem Dmitri Orav märkis, et allasutuste juhtide palgad vaadati üle individuaalselt. "Palk tõusis näiteks Abja ja Karksi-Nuia lasteaia direktoril, aga kuna Mõisaküla lasteaia juhil see alles sügisel kerkis, siis seal jäi see samaks."