Nüüd seisab arutleja dilemma ees. Kas keskendudagi headele asjadele ja olla tänulik selle eest, et meil on oma riik, kirjakeel, kirjandus ja kultuur? Või tõmmata kulm kipra ja mõelda rohkem sellele, kas meie praegused saavutused on ehk kuidagi ohus ja astutavad sammud kooskõlas sellega, et kunagi saaksime tähistada tuhande aasta möödumist oma kirjakeele algusest?