Raamatuaasta algus muutis Viljandi vallamaja näitusesaaliks, kus eksponaate lausa peab katsuma

​Vallamaja koridoride seinad on kaetud teemade kaupa ärajagatud raamatutega. Nii näiteks leiab ühest kohast raamatuid, mille järgi on vändatud filme, teisest kohast Viljandi valla kirjanike teoseid, pilgu saab heita Viljandi valla raamatukogu kõige vanematele ning eelmise aasta kõige populaarsematele teostele. Välja on pandud ka laste- ja noortekirjandust.

Vallavalitsuse töötajad on puhketuppa üles pannud ka oma väikse näituse enda lemmikraamatutest, mille hulgas võis silmata Eno Raua "Sipsikut" kui koerakasvataja käsiraamatut.

Mis võiks olla vallavanem Alar Karu lemmikraamat?

"Minu lemmikraamat on "Ristiisa"," teatas ta muheledes, viidates Mario Puzo 1969​. aastal väljaantud romaanile, mille järgi on vändatud ka legendaarne filmitriloogia. "Ma ikka naljatlen, et ühel poliitikul peavad "Ristiisa" ja "Rehepapp" olema läbi loetud."