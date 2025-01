MADIS TIMPSON Desünkroniseerimine on samm tugevama ja iseseisvama energiasüsteemi poole

Desünkroniseerimine ei ole pelgalt tehniline protsess, vaid märgilise tähendusega samm. Nii nagu Eesti liitus Euroopa Liidu ja Schengeni ruumiga, tähendab ka see üleminek meie täielikumat integreerumist Euroopa taristusse ja õigusruumi. See samm vähendab riske, mis tulenevad meie ajaloolisest sidemest Venemaa energiasüsteemiga, ning annab meile rohkem kontrolli oma energiasüsteemi üle.

Oluline on märkida, et Venemaalt pole elektrit ostetud aastaid ning see samm ei mõjuta meie elektrivarustust. Eesti elektrisüsteem on juba iseseisev ning impordib elektrit peamiselt Põhjamaadest ja Mandri-Euroopast.