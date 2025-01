Viljandi linna aastapreemia pälvisid Viljandi suveooper ning Jüri Leiten ja Paavo Lampinen

​Viljandi linnavolikogu istungil kinnitati 2024. aasta aastapreemiatele laureaadid. Linnavolikogu esimees Helmen Kütt rääkis, et lisaks laureaatidele väärivad tunnustust ka kõik nominendid. "Otsuse tegemine ei olnud lihtne, sest Viljandis on palju pühendunud ja silmapaistvaid inimesi, kes panustavad meie linna arengusse. Iga nominent on tunnustust väärt ning nende töö ja teod inspireerivad tervet kogukonda. Lisaks on suur rõõm, et elutöö preemia laureaat kinnitati just Eesti kirjanduse päeval," ütles Kütt.