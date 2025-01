Viljandi aastapreemia läks Jüri Leitenile ja Paavo Lampinenile Viljandi suveooperi eest

"2024. aasta suvel viiendat korda toimunud Viljandi suveooper on ennast kindlalt viljandlaste ja paljude sel puhul linna saabuvate külaliste südamesse kinnitanud," seisab suveooperi kandidatuuri esitamise avalduses. "Kauni muusika ja suurepärase korraldusega sündmus sobib ideaalselt Viljandi laululava ja vanalinna südasuvise miljööga ja on ehteks meie linnale. Kui 2024. aasta suveooper oli pühendatud maestro Eri Klasi 85. sünniaastapäevale ja kestis ühe õhtu, siis uuel aastal soovivad korraldajad teha sündmuse juba mitmepäevasena. Seega on tegu üritusega, mis pole üksnes saavutanud head taset, vaid plaanib ka jõudsalt edasi areneda."