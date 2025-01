Tehnilise tõrke tõttu jäi tänaõhtune "Cosmopolitani" etendus Ugalas ära

Veidi pärast kella seitset õhtul rääkis teatrijuht Garmen Tabor, et kahetsusväärsel kombel ei suudetud tehnikat korralikult tööle saada ning paraku tuli etendus ära jätta. Mis täpselt alt vedas, selle selgitab välja uurimine, sest nagu teatrijuht ütles, siis on tänapäeval tehnika omavahel seotud ning tõrget otsida ei ole nii lihtne.

​Kõigi pileti ostnud ja etendusest ilma jäänud inimestega võtab Ugala esimesel võimalusel ühendust ning pakub võimalust kas valida uus pilet mõneks teiseks päevaks või saada raha tagasi. "Praegu on esimesed inimesed juba kassas ning nendega tegeldakse," kinnitas Tabor ning lisas, et need inimesed, kes olid endale vaheajaks kohvikusse laua kinni pannud, said kohvikusse sööma minna. "Koosviibimine raamatuaasta alguse puhul liikus kohvikusse," lisas ta.