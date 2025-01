"Meie tüdrukud said neljanda koha ja arvestades, kuivõrd suurte klubidega nad võistlesid, on see tubli saavutus," lausus Viljandi spordikooli ja Sakala seltsi treener Liina Peel ning nentis, et kuna võistlustel oli vaid kaks vanuseklassi – täiskasvanud ja U-18 –, tuli nii mõnelgi mõõtu võtta endast vanematega.