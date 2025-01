Hemorroide tõrjuvaid küünlaid pole saada

Aeg-ajalt hemorroidide käes kannatav inimene kurtis, et tal pole õnnestunud neid küünlaid ehk rektaalsuposiite juba mitu kuud saada.

«Apteekides on küll müügil sama toimega salv, kuid minu arvates see nii hästi ei aita ja selle kasutamine on ebamugavam,» kõneles ta. «Apteekidest olen saanud vastuseks, et suposiitidega on tarneraskused, kuid millal need lahenevad, pole teada.»

Ravimiameti sisse- ja väljaveo järelevalve büroo spetsialist Anita Tuula tõdes, et Eestis müüdavatel Doloprocti rektaal­suposiitidel on tõepoolest tarneraskus ja seda juba möödunud aasta juulist.

«Probleem on seotud ravimi toimeaine fluokortolooni tootja vahetumisega, mistõttu on tarneraskus tekkinud mitmes riigis korraga,» selgitas ta. «Tootja vahetumise tõttu muudetakse ravimi müügiloa andmeid ning turustamise jätkamiseks on vaja ka teiste riikide pädevate asutuste kinnitust, et uus tootja on sobiv ning patsiendini jõuab ohutu ja kvaliteetne ravim.»

Praegu ei ole Tuula sõnul teada, kui kaua tarneraskus veel kesta võiks ja nii on ravimiamet lubanud selle leevendamiseks kasutada sama toimeainete kombinatsiooniga rektaalsuposiite, mis on registreeritud mõnes teises Euroopa riigis.

«Nende ravimite tarned toimuvad sellel ja järgmisel nädalal, kuid saabuvad kogused ei kata kogu ravimivajadust,» lausus ta.

Tuula sõnul peaksid patsiendid ravi jätkamiseks pöörduma oma arsti poole, kes saab määrata asenduseks mõne teise sama näidustusega ravimi. Praegu on saadaval sama toime­ainete kombinatsiooniga rektaalkreem ning sarnase toimemehhanismiga raviaineid tsinhokaiini ja hüdrokortisooni sisaldavad rektaalsuposiidid.

Nagu selgitab veebileht inimene.ee, on hemorroidid ehk päraku veenikomud pärasoole lõpposa ja päraku piirkonna veenilaiendid ning see on sageli esinev mure. Pärasoole lõpposa limaskesta aluseid veenilaiendeid nimetatakse sisemisteks ja päraku ümbruse naha all olevaid välimisteks hemorroidideks.

Päraku veenikomud põhjustavad ebamugavustunnet ning põletiku lisandumise korral ka valu ja veritsust. Sageli paraneb haigus iseenesest.

Hemorroidide tekkimist põhjustab rõhu tõus pärakupiirkonna veenides. Tihti on põhjuseks kõhukinnisus ja sellega kaasnev pressimine, raskuste tõstmine, pikaaegne istumine või seismine, rasvumine, rasedus ja sünnitus. Neil põhjustel jääb veeniveri soontesse seisma ja venitab sooneseina välja ehk tekib veenikomu.