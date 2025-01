JUHTKIRI Kuidas saada lapsed sööma

Niisiis võib üksnes kiita noorte ettevõtlikkust ja pealehakkamist. Võimalik, et võistlustuhinas satub lapsi tõesti rohkem sööklalaua taha ning kui juba tee selge, minnakse teinegi kord. Eelkõige on oluline lapsed pakutavat kord-kaks proovima meelitada, et eelarvamustest üle saaksid.

Küsimus on aga mõistagi märksa laiem. Selles, et lapsed korraliku toidu peale nina kirtsu tõmbavad ning võimaluse korral saiakesi ja komme mugivad, ei ole midagi uut ega eriskummalist. Nii on see ju alati olnud, kui on olnud vähegi võimalust valida. Kampaaniale mõeldes oskaks ehk anda soovituse kaaluda mingisuguse püsiva premeerimise süsteemi sisseseadmist. See oleks küll kallis lõbu ja nõuaks järjepidevat loendamist, aga ühekordne kampaania annab tõenäoliselt ühekordse efekti. Samas on abiks seegi, kui kas või mõni laps mõistab, et raharaiskamise asemel on mõistlik tasuta pakutav soe toit vastu võtta ja kõht täis süüa.