Viljandi linna eelarvest moodustavad ametite ja allasutuste ülalpidamisega kaasnevad püsikulud ligikaudu 86 protsenti ning see osa on olnud kasvav. Linna jätkusuutlikkuse huvides on, et see osa oleks lähitulevikus alla 80 protsendi. Eelmisel kevadel valminud Cumulus Consultingu raport "Viljandi linna hallatavate asutuste juhtimise ja teenuste korraldamise optimaalse tegevusmudeli väljatöötamine" toob linna lähiaastate ühe olulisema vajadusena esile teenuste osutamise tõhusamalt ja kuluefektiivsemalt. Meie rahakott ei ole senisel kujul jätkates lihtsalt kvaliteetsete teenuste pakkumiseks piisav.