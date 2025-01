Veerand sajandit vana noortevolikogu alustab aastat esseevõistlusega

Noortevolikogu on Viljandi linnavolikogu juures juba 25 aastat toimetanud ajutine komisjon, mis on pärast loomist tegutsenud alaliselt. Täiskasvanud esimehe juhatusel loevad ja menetlevad noored samu eelnõusid, mida täiskasvanudki, jagavad kiitust ja laitust ning omi seisukohti.​

​Volikogu töö üle valvab praegu esimehena Pille-Riin Lillepalu, kes ütles, et uhkelt sõnastades on tegu noorte osaluskoguga, kelle fookus on osaleda huvikaitsetöös ning pakkuda noortele võimalust oma initsiatiivi ja pealehakkamist organiseeritult rakendada.