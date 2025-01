Mulgi vald sai korraga kaks uut aukodanikku: tuntud muusiku ja raamatukogu juhi

"Me ei saa valida rohkem kui ühte aukodanikku, sest targas korras on meile nii ette kirjutatud," pani Mulgi vallavolikogu esimees Mati Ilisson poliitikutele enne valimise juurde asumist südamele. Paarkümmend minutit hiljem oli vallal juures kaks aukodanikku, nii et neid on nüüd kokku 55.