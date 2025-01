Tavalisest erinevalt otsib sihtasutusele tegevjuhti kultuuriministeerium, mitte nõukogu. Põhjus on selles, et sihtasutus on veel asutamata ning seetõttu polegi sel nõukogu. Et aga töö Viljandi muuseumi ümberkorraldamisega toppama ei jääks, otsustati erandlikult, et esimese tegevjuhi valib sihtasutuse looja ehk kultuuriministeerium.