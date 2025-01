Ordulossi külastuskeskkonna projekt läheb edasi kolme ehitusega

Kuigi muinsuskaitseamet tegi Viljandi linnavalitsusele Viljandi ordulinnuse külastuskeskkonna projekteerimise asjus 30 ettepanekut, millest võis järeldada, et projektiga kavandatu muudaks väga palju varemete ajaloolist õhustikku ega toeta praeguse miljöö säilimist, on linnavalitsuse ja muinsuskaitseameti esindajad pärast silmast silma arutelu veendunud, et kompromiss on võimalik.