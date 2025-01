Kõige olulisemaks hinnatakse koolitoidu puhul, et see oleks toitev (45 protsenti) ja tervislik (28).

Aastaid on õpilaste lemmikroaks ja lisandiks olnud pastaroad ja makaronid. Statistiliselt ei ole see teisiti ka tänavu. Õpilaste lemmikud on vaieldamatult 33 protsendiga makaronid ja pastaroad, järgnevad 11 protsendiga kanaroad ning 10 protsendiga pikkpoiss. Praelisanditest on lemmikuks pasta (27), ahjukartul (16), riis (12) ja kartulipuder (11).