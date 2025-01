JUHTKIRI Üks üsna rõõmutu deklaratsioon

Tänavu kujuneb tuludeklaratsiooni esitamine mõnevõrra rõõmutumaks, sest riik tõstab oma tulude suurendamiseks makse ja jagab toetusi kulude vähendamiseks jällegi vähem. Eks sellest ole juba tükk aega räägitud, ent paljud asjad lendavad ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Küllap tuleb veebruaris paljudele mõnevõrra ebameeldiva üllatusena see, et tagasi ei saa midagi või et tuleb hoopis juurde maksta, kui seni on olnud kombeks üüritulu viisakalt deklareerida või on tulumaksuvaba miinimum igal kuul ära kasutatud. Seejuures on 2025. alles sissejuhatav aasta, sest järgmisel aastal lisandub kõigele veel kaheprotsendiline julgeolekumaks ning maksuküüru kaotamine, Reformierakonna peamine valimislubadus, on nihkunud üsna määramatusse tulevikku.