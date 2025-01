Selleks, et petitsioonis esitatud nõudmised kindlasti Viljandi linnavolikogu ette jõuaksid, on vaja vähemalt 135 valimisõigusega viljandlase allkirja. See oleks üks protsent linna valimisealistest inimestest. Kui palju on seni kogutud 561 allkirja hulgas Viljandi elanike omi ja kui palju on väljastpoolt allkirjastajaid, saab selgeks alles allkirjade ülelugemisel. Näiteks mõni aasta tagasi andis Viljandisse laulja Jaak Joala skulptuuri paigaldamise vastu allkirja pisut alla 1000 inimese ja neist ligi 600 olid Viljandi kodanikud.