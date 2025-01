"Võrreldes varasemate aastatega ei saa tuludest maha arvata eluasemelaenu intresse, laste maksuvaba tulu ja täiendavat maksuvaba tulu abikaasa või registreeritud elukaaslase eest," lausus maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna teenusejuht Riina Randver-Sõer. See tähendab, et enammakstud tulu tagasisaamise võimalused on tänavu ahtamad kui möödunud aastal, mil sai eelnimetatu eest mahaarvamisi teha.