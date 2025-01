"Rusikareegel on, et 100 000-eurose kodulaenu jäägiga perekonna jaoks vähendab iga üheprotsendiline langus intressimääras sõltuvalt laenu pikkusest igakuist laenumakset 50-60 euro võrra," ütles Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar ja lisas, et näiteks kaks korda suurema laenusumma puhul on võit tagasimaksetes samuti ligikaudu kaks korda suurem. "Kuue kuu euribor on 2023. aasta sügise 4,1 protsendilt langenud praeguseks juba 2,6 protsendi lähedale ehk siis 100 000-eurose kodulaenu omaniku igakuist laenumakset vähendab see 75–90 eurot, mis on kindlasti tuntav mõju pere eelarvele."