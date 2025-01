Viljandi vald peab aru, mida teha Viljandis Kauba tänaval endises ​vallamajas seina sees oleva salapärase turvakapiga, mis on seal olnud tõenäoliselt kunagise pangahoone aegadest​​. Osa kapi uksi on lukus ja võtmeid pole. Üks idee on, et selle võiks panna oksjonile.