Mängumaa sulgemisteade tõi mitukümmend huvilist

Möödunud nädalal andis Viljandis Uku keskuse teisel korrusel tegutseva Uku Mängumaa pidaja Veronika Järvoja mängumaa Facebooki kanalil teada, et ei saa vastu võtta märtsi ja aprilli broneeringu soove, sest mängumaa lõpetab veebruariga tegevuse.

​Ta ütles, et seda on kaua tehtud ja enam ei ole soovi jätkata. "Mõtlesin, et hea, kui ma aasta jaksan, aga siis ei tahtnud mängumaad kinni panna, sest teisi polnud ja nii neid aastaid oligi järsku viis."