Andmekaitse inspektsioon kaebas Viljandi haigla uriiniproovidega seotud kohtuotsuse edasi

Esimesel juhul on AKI hinnangul äärmiselt vähetõenäoline, et nõusoleku mitteandmine kuidagi töösuhet mõjutada võiks. Teisel juhul on selgelt tegemist tööülesannetega seotud andmetöötlusega, mida on keeruline sellest lahti siduda. Näiteks peab haiglas olema töötajate jaoks reguleeritud, kes ja millal tohib ravimikapist ravimeid võtta ning milline on ravimipäeviku täitmise kord.

"Juhul, kui tööandja ise nende reeglite kehtestamise ja/või järgimise vastu eksib ja oma vea parandamiseks töötajatelt uriiniproove kogub, kas siis saab rääkida sellistest erandlikest asjaoludest, mis võimaldaksid töötajalt võtta garanteeritult vabatahtlikku nõusolekut?" küsivad andmekaitsjad oma avalduses. "Juhul kui sellise andmetöötluse tulemusel oleks tõesti kellegi proovis tuvastatud kadunud ravimi positiivne tulemus, kas saab olla kindel, et sellele töötajale ühtegi negatiivset tagajärge ei oleks saabunud?"

AKI seisukoht on, et tegemist oli kahe poole suhtega, mille puhul tööandja on töökorralduse reeglite kehtestamisel ja nende kontrollimisel jõupositsioonis ning reeglite vastu eksimine on seotud tööülesannete täitmata jätmisega. Ravimi kadumine sai võimalikuks, sest kuigi oli kehtestatud vajalik kord, jättis keegi seda järgimata.