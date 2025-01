REPLIIK Mitte valeväljakutse, vaid ettevaatlikkus

Nagu päästeametist öeldi, kontrollisid päästjad olukorra üle ja selgitasid välja, et põlengut ega muud ohtu ei ole. Õnnetusehirm tekkis helistajal tõenäoliselt selle peale, kui tuul kandis korstnast tulnud suitsu laiali ja ka akna juurde. Nii paistiski, et aknast tuleb suitsu ja maja on ohus.

Päästeametist kiideti valvsat inimest selle eest, et ta päästjad kohale kutsus, sest siis said nood asja üle kontrollida. Ootama jäämine ja kahtlemine, kas ikka on ja mis on, võib teinekord tähendada väga hullu õnnetust, milliseid oleme Viljandimaalgi möödunud aastaringi sees näinud.