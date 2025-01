Sakala malevlane sai aasta noorkotkaks

Kaitseliidu pressiteates seisab, et Reimo Jürjo algatusvõime on aidanud tugevdada noorkotkaste tegevust ning innustanud noori nii malevas kui ka väljaspool seda. Samuti mängis noormees võtmerolli Sakala maleva noortekogu loomises ja juhtimises, luues noortele platvormi ideede elluviimiseks. Mentorina on ta juhendanud uusi noortejuhte, pakkudes tuge ja motivatsiooni.

Reimo Jürjo on tubli noorkotkana silma paistnud varemgi: 2023. aasta detsembris pälvis ta Noorte Kotkaste I järgu. Tookord kirjutas Sakala, et Viljandi gümnaasiumi õpilane, Kaitseliidu Sakala maleva Heimtali rühma noorkotkas Jürjo on neljas noorkotkas kogu organisatsioonis ja esimene Sakala malevas, kes on selle tasemeni enne täisealiseks saamist jõudnud.

Tänasel auhinnatseremoonial Tallinnas tänas Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm vabatahtlikke nende panuse eest Eesti riigikaitsesse.

„Siinkohal ei saa ma mainimata jätta, et iga nominendi panuse taga on pere, lähedased, sõbrad ja tööandjad, kelle toetus võimaldab neil läbi Kaitseliidu riigikaitsesse panustada,“ ütles kindralmajor Tamm ja lisas, et vabatahtlikes on kogemust ja nutikust kuhjaga ja see aitab uutes olukordades kiiresti kohaneda.

Aasta kaitseliitlane on Tartu maleva Tamme malevkonna pealik lipnik Gerro Avarlaid, kes alustas riigikaitsesse panustamist noorkotkana juba 1994. aastal. Aastas on ta selle heaks vabatahtlikult töötanud üle 1200 tunni. Lipnik Avarlaid kaasab ka noorkotkaid Kaitseliidu tegevustesse.