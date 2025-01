Paavlipäeva eel hingas loodus varakevadises rütmis

«Küll on ikka imelik see tänavuse aasta algus! Teen uudissõnade väljamõtlejatele ettepaneku: oleks vaja sellisele aastaajale sobilikku sõna. Igatahes talv see nüüd küll ei ole ...» kõneles Bergmann. «Maa on vett täis. Viimastel päevadel on seda küll veidi vähemaks jäänud, aga osa põlde on ikka veel vee all ja ilma kummikuteta pikemale retkele minna ei tasu.»