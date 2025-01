TRIIN LOIDE Ärgem pekskem segast

Kui nüüd niimoodi kastist välja mõelda, et lähim kastivabrik jääb tuhandete kilomeetrite kaugusele, saaks riigi kaitsekulud suurendada viie, isegi kuue või kümne protsendini. Selleks on mitu head viisi: näiteks täielik sõjamajandus nagu Venemaal või siis majanduse nii sügavale põhja laskmine, et praegused kulud moodustavadki soovitud protsendi.