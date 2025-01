«Proov on läinud väga hästi ja sisukalt, lood tulevad ilusti välja ning kõik kõlab hästi kokku. Pisidetailid vajavad veel harjutamist,» lausus proovi vahel Alexander Langeler, kes mängib eufooniumi Viljandi muusikakooli ja Viljandimaa puhkpilliorkestris.

Kes pole muusikamaailmaga kursis ja hakkab eufooniumi kohta internetist otsima, leiab esimesena Lasnamäe muusikakooli veebilehe selgituse, et eufoonium kuulub vaskpillide rühma ja see nimi tuleneb kreekakeelsest sõnast, mida võiks tõlkida kui «kaunikõnaline». Kui eufoonium oleks koorilaulja, võiks ta olla meeshääl bariton – tema kõla on tume ja täidlane.