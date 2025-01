Tartu maraton võib kolida tänavu Ida-Virumaale. Suusahunt: peaasi et toimuks!

Tänavu järjekorranumbrit 51 kandva Tartu maratonini on jäänud kolm nädalat, ent lund ei ole. Korraldajad kaaluvad maratoni kolimist Ida-Virumaale Alutagusele, kus on parasjagu head lumeolud. Mullune Tartu maratoni naiste võitja Teesi Tuul valmistub küll maailmameistrivõistlusteks, kuid selline muudatus lubaks tal ehk isegi seal osaleda. Staažika maratoonari Arne Sammeli arvates on kõige tähtsam, et maraton toimuks.