NÄDALA TÕBI Võidukäiku tegev läkaköha

See on märk ühiskonna tähelepanu hajumisest vaktsineerimise ja nakkushaiguste leviku ennetamise vallas. Seejuures võrdlemisi jubedate ja ebameeldivate haiguste. YouTube‘is on palju videoid läkaköhasse nakatunud inimestest, peaasjalikult lastest. Soovitan neid tähelepanelikult vaadata, otsisõnaks ingliskeelne "pertussis".